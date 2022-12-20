Заведующая лабораторией анализов генома Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская рассказала во время беседы с журналистами издания “Газета.ру”, что на данный момент ученые изучили несколько десятков генов, связанных с алкоголем.

Наиболее четкое представление о том, что у человека имеется алкогольная зависимость, могут дать гены, которые регулируют окисление алкоголя и контролируют передачу нервных импульсов в область головного мозга человека. Таким образом, человек начинает испытывать чувство благополучия.

По мнению ученых, у человека нет генов, способствующих развитию алкоголизма. Однако в нашем организме присутствуют другие типы генов, способных предотвратить алкогольную зависимость. Данный тип генов способен вести контроль окислительных процессов алкоголя, таким образом они не дают человеку спиться. Такие гены присутствуют у каждого 10 россиянина, а среди китайцев и японцев – 70 % людей наделены такими генами.