Как пишет в своем материале Gazata Wyborcza, польские власти решили ужесточить контроль над процедурой выдачи украинским беженцам пособий. Как отмечает обозреватель польского издания Каролина Козакевич, мэр приграничного Перемышля Войцех Бакун выступил с заявлением о том, что беженцы из Украины занимаются банальным вымогательством.

Недавно Управление социального страхования (УСС) Польши сообщило, что украинские беженцы, которые решили выехать за пределы Польши на период длительностью более одного месяца, будут лишены права получения пособия на содержания семью «500+», а также права легального пребывания на территории Польши.

Пресс-секретарь Управления социального ведомства Ивона Ковальская-Матис заявила, что данное ведомство уже приняло решение об остановке выплат более чем 110 тысяч пособий для украинских беженцев. Причем, как отмечает польское издание, УСС имеет все технические возможности для проверки информации о пересечении границы гражданами Украины.