Федеральной службой безопасности России были задержаны участники террористического общества, скрывавшиеся в ХМАО и Тюменской области. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет, расследующий уголовное дело, возбужденное по материалам предоставленным ФСБ.

На официальном сайте ведомства сообщается, что после того, как следственными органами совместно с сотрудниками ФСБ РФ а также Федеральной службой по мониторингу данного вида незаконной деятельности была выявлена незаконная группировка, участники которой подались в бегство и скрывались в ХМАО, Дагестане, Чеченской Республике и Тюменской области. По итогу был задержан организатор группировки и 18 участников террористической группировки.

Сообщается, что на территории Урала и Северного Кавказа задержанными была организована межрегиональная сеть, которая снабжала ресурсами террористические организации. Они занимались переправкой российских граждан в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации.