Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности Российской Федерации, на территории Брянской области, которая граничит с Украиной, была ликвидирована диверсионная разведывательная группа вооруженных сил Украины.

Как отмечает пресс-служба ФСБ, все члены диверсионной группы были ликвидированы сотрудниками Федеральной службы безопасности. Боевое столкновение представителей российской спецслужбы с украинскими диверсантами состоялось 25 декабря 2022 года возле государственной границы. В ходе перестрелки четыре украинских диверсанта были ликвидированы на месте.

Сообщается, что диверсанты были вооружены пистолет-пулеметами SIG Sauer, а также имели при себе дополнительный боекомплект к стрелковому оружию, технические приборы для навигации и связи, 4 самодельных взрывных устройства, каждое из которых несло примерно по 10 кг тротилового эквивалента. Специалисты уточнили, что в случае детонации такого взрывного устройства, шансов на выживание в радиусе 9 метров нет.