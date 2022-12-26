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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности Российской Федерации, на территории Брянской области, которая граничит с Украиной, была ликвидирована диверсионная разведывательная группа вооруженных сил Украины.

Как отмечает пресс-служба ФСБ, все члены диверсионной группы были ликвидированы сотрудниками Федеральной службы безопасности. Боевое столкновение представителей российской спецслужбы с украинскими диверсантами состоялось 25 декабря 2022 года возле государственной границы. В ходе перестрелки четыре украинских диверсанта были ликвидированы на месте.

Сообщается, что диверсанты были вооружены пистолет-пулеметами SIG Sauer, а также имели при себе дополнительный боекомплект к стрелковому оружию, технические приборы для навигации и связи, 4 самодельных взрывных устройства, каждое из которых несло примерно по 10 кг тротилового эквивалента. Специалисты уточнили, что в случае детонации такого взрывного устройства, шансов  на выживание в радиусе 9 метров нет.

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