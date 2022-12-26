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Как сообщает ИА URA.RU со ссылкой на материал издания Forbes, основной недостаток американских зенитных ракетных комплексов Patriot заключается в их слабой маневренности. По информации зарубежного издания, именно эта особенность может сыграть на руку вооруженным силам Российской Федерации.

Издание Forbes отмечает, что зенитные комплексы производства США не способны быстро перемещаться с места на место, что делает их достаточно легкой мишенью. Поэтому иностранные журналисты предполагают, что именно этот недостаток позволит российской армии довольно эффективно бороться с данными комплексами ПВО. Также одним из недостатков системы является тот факт, что для развертывания, эксплуатации и перемещения на другое место американскому ЗРК необходимо не менее 90 человек личного состава.

Напомним, что по информации телеканала CNN украинские военные смогут получить американские ЗРК Patriot не ранее чем весной 2023 года. Так как украинские военные должны будут пройти курс обучения по эксплуатации и ремонту данных систем ПВО.

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