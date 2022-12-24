Украинские военные формирования активно демонстрируют разнотипные кустарные дроны, приспособленные ими в качестве легких беспилотных бомбардировщиков, но их эффективность на поле боя находит мало подтверждений. Это следует из статьи обозревателя Forbes Дэвида Хэмблинга. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В первые месяцы украинского конфликта небольшие ударные беспилотники, применяемые ВСУ, можно было легко разделить на два типа: импровизированные потребительские квадрокоптеры DJI, вооруженные ручными гранатами, и октокоптеры Р-18 с более крупными противотанковыми боеприпасами. В дальнейшем украинские силы демонстрировали видеоролики с ошеломляющим разнообразием самодельных беспилотников, в том числе – с более тяжелыми бомбовыми нагрузками.

Хэмблинг указывает, что еще в июне портал CMMEDIA впервые сообщил, что в Украину будет поставлено некоторое количество тайваньских беспилотников Revolver 860. Этот портативный складной октокоптер производства компании Dronevision имеет вращающийся магазин барабанного типа, который вмещает восемь индивидуально нацеливаемых 60-мм минометных боеприпасов (весом около 1,5 кг каждый) и способен совершать вылеты продолжительностью в 25-40 минут.

Впоследствии в украинских сообщениях многократно заявлялось о получении этих дронов боевыми подразделениями, но никаких свидетельств об их применении на поле боя так и не было зафиксировано. Еще один беспилотный октокоптер, с иной компоновкой ротора, чем у Revolver 860, появился в украинском видеоролике, выпущенном в августе, где демонстрировал «сброс по цели» восьми минометных боеприпасов из направляющих труб в полигонных условиях.

На видео от июля украинский дрон DJI Matrice 300, обычно используемый для коммерческих съемок, был оснащен самодельной поворотной стойкой для боеприпасов, вмещающей восемь противопехотных гранат ВОГ-17.

Три похожих октокоптера, стоящих на земле с минами в трубах, были показаны на видео в октябре, представленными как «новая бомбардировочная эскадрилья». В пояснении (на украинском языке) командир подразделения сообщил, что эти беспилотники «оснащены тепловизорами для ночных атак».

В декабре 226-й батальон 127-й бригады территориальной обороны продемонстрировал большой коммерческий квадрокоптер с шестью минометными бомбами в вертикальных трубах. В видео аналогичного беспилотника, которое появилось ранее (в октябре), заявлялось, что он несет шесть 82-мм минометных боеприпасов (весом чуть более 3 кг каждый), а на другом ролике видно, как он перезаряжается учебными снарядами, продолжая зависать над землей.

Общая тенденция в представленных Украиной разнотипных ударных дронах «выражается в том, чтобы внедрять возможность поразить больше целей за один боевой вылет», отмечает обозреватель Forbes. Однако он также обращает внимание, что видеороликов их реального боевого применения нет. Из чего можно сделать лишь один вывод: украинской стороне попросту нечего представить в виде реальных «успехов».

«Большие дроны стоят дороже, часто 20 000 долларов и более, по сравнению с 2 000 долларов или меньше для небольших дронов. Им также требуется дополнительная поддержка на земле; в отличие от DJI Mavic, их нельзя легко переносить и использовать одному человеку. Очевидно, что существует большой спрос на эту возможность. Точно так же, как мы видим легкие, средние и тяжелые противотанковые орудия и минометы, может появиться несколько различных категорий боевых беспилотников для поддержки подразделений на уровне отделения, взвода и роты», – отмечает Хэмблинг.

Ситуацию с оценками боевой эффективности еще больше запутало опубликованное 16 ноября видео трех тяжелых украинских «беспилотников-бомбардировщиков». У двух были боеприпасы в вертикальных трубах, а третий был гексакоптером с заявленной полезной нагрузкой до 20 кг, оснащенный двумя вращающимися дозаторами для небольших минометных бомб, похожими на тот, что установлен на Revolver 860.

Учитывая общий настрой западных СМИ, в их сообщениях совершенно «не принято» говорить о неудачах украинских войск, тем более – о низкой эффективности их военной техники, поставляемой Западом. Обозреватель Forbes также прямо не говорит об этом, но подчеркивает: «упомянутые выше беспилотники показывались исключительно на демонстрациях и тренировках».

«Однако есть сообщения от россиян. В октябре чеченские подразделения в составе российских войск на Украине сбили большой беспилотник, пытавшийся сбросить на них минометные мины. Судя по изображениям, это был британский Malloy T-150, который не похож ни на один из дронов, показанных на упомянутых украинских видео. Этот тип дрона предназначен для логистики и может нести полезную нагрузку до 45 кг на расстояние около 30 км; в мае Великобритания объявила об отправке некоторых из них в Украину», – вынужден констатировать Хэмблинг.