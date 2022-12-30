Среди особенно значимых успехов российских войск в ходе специальной военной операции на Украине следует особо отметить действия войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на поле боя. Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

С момента наступления российской армии на Украине, начавшегося в конце февраля, «русским потребовалось несколько недель, чтобы развернуть свою обширную инфраструктуру помех. Но как только они это сделали, они начали оглушать и сбивать с толку самые сложные системы украинцев – в частности, их беспилотники – в количестве, которое наверняка поразило украинских командиров», – отмечает Экс.

Электронное подавление украинских беспилотных летательных аппаратов свело на нет одно из самых больших преимуществ Киева в первые месяцы конфликта. Украинцы в большой степени рассчитывали на разведывательные данные, в основном обеспечиваемые воздушным наблюдением с БПЛА, чтобы снабдить точным целеуказанием свой артиллерийский арсенал, серьезно уступающий арсеналу тяжелых орудий и ракетных установок России.

Но средства радиоэлектронной борьбы российских войск помешали этим дронам осуществлять навигацию и связь, а также лишили украинцев того преимущества в точности, на которое они рассчитывали. Это подтвердили аналитики Михаил Забродский, Джек Уотлинг, Александр Данилюк и Ник Рейнольдс в исследовании для Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне.

Аналитики предвидели активные действия российских войск по глушению противника. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая в период действия Минских соглашений отслеживала военную ситуацию в районе Донбасса, отметила «размещение Россией большого количества систем РЭБ» вблизи восточной Украины.

В их число входили новейшие системы радиотехнической разведки РБ-636 «Свет-КУ», которые обладали способностью точно засекать места расположений украинских войсковых подразделений, отслеживая их радиосигналы, а также комплексы РБ-341В «Леер-3», которые сочетают в себе беспилотники «Орлан-10», несущие полезную нагрузку сотовой связи, с командным пунктом на шасси КамАЗ-5350, системы постановки радиопомех Р-934Б «Синица» и Р-330Ж «Житель», блокирующие спутниковую связь.

Российские силы РЭБ были усилены настолько, что военные наблюдатели ОБСЕ, по их заверению, «с трудом пытались удержать в воздухе свои собственные беспилотники» еще в 2021 году. БПЛА ОБСЕ испытывали помехи своим сигналам во время 16% полетов в феврале того же года, 28% в марте и 58% в апреле.

«Российские системы РЭБ работают лучше всего, когда у их операторов достаточно времени для настройки и координации различных функций. Вот почему российская РЭБ была такой страшной в Донбассе на востоке Украины, где они занимали примерно те же позиции в течение большей части семи лет», – отметил обозреватель Forbes.

Он считает, что по той же самой причине российское глушение противника не сразу хорошо заработало в первые несколько недель после начала СВО. Наземные войска России в этот период атаковали слишком быстро, чтобы силы РЭБ успевали за ними. Но ситуация вскоре начала меняться, и летчики-истребители ВВС Украины первыми ощутили на себе последствия усиления помех со стороны России: «их связь с напарниками и с землей часто заглушалась, навигационное оборудование подавлялось, а РЛС выходила из строя», – указали аналитики RUSI.

Далее они отметили, что «при концентрации усилий на Донбассе Россия размещала комплексы РЭБ плотностью до 10 комплексов на 20 км фронта. В совокупности эти комплексы эффективно нарушали навигацию по фронту и осуществляли пеленгацию для наведения артиллерийских и радиоэлектронных ударов по украинским самолетам и БПЛА».

Украинские бригады и батареи зависели от двух основных типов беспилотников: небольших квадрокоптеров и октокоптеров; и более крупных БПЛА, таких как Bayraktar TB-2 турецкого производства. «Когда русские стали глушить помехами их GPS и прерывали радиосвязь, эти дроны начали падать как мухи… Средняя продолжительность жизни квадрокоптера составила около трех вылетов, а БПЛА с неподвижным крылом – около шести», – отметили аналитики RUSI, а «в совокупности только около трети миссий украинских БПЛА были успешными».

По данным аналитиков RUSI, из тысяч беспилотников, имевшихся у украинцев в феврале, 90 процентов были сбиты или разбиты к лету. Это вынудило власти в Киеве обратиться к иностранным союзникам Украины с активными просьбами о новых поставках.

«То, что летняя кампания для российской армии закончилась не совсем эффективно, не меняет того факта, что войска РЭБ сделали то, о чем их просили: максимально наполнили воздух электронными помехами для противника», – заключает Дэвид Экс.