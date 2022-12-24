Федеральное бюро расследований (ФБР) в США перед рождественскими праздниками выложило сообщение, где рекомендовало пользователям установить на свои компьютеры блокировщики рекламы. Это может быть AdBlock или аналогичные программы.

По заявлению представителей ФРБ такие приложения являются хорошей защитой от рекламы, которую публикуют мошенники. Выдается она в поисковике Google и других поисковиках.

Как работает эта схема – рекламное объявление перенаправляет пользователя на мошеннический сайт, который полностью похож на оригинальный. И уже на фальшивом портале пользователи попадают под атаку со стороны вымогателей.

Также сотрудники ФБР посоветовали внимательно смотреть на URL-адрес посещаемого сайта. А его лучше вбивать адрес сайта в строку браузера вручную, а не пользоваться поисковиком.