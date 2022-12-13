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РИА Новости опубликовало материал, автор которого описывает новости, касающиеся европейской энергетики. Так, по его словам, в Министерстве экономики ФРГ заявили, что до 2038 года Берлин планирует потратить около десяти миллиардов евро для строительства плавучих терминалов, которые будут принимать сжиженный газ.

Однако в министерстве отметили, что озвученная сумма является примерной, так как во время реализации проекта может измениться. И в какую сторону будут эти изменения, немецкие энергетики решили пока что умолчать, дабы сохранить «травмированную психику немецких граждан».

В свою очередь немецкое издание Der Spiegel сообщило, что государственная программа, согласно которой до 2022 года необходимо было произвести закупку двух плавучих терминалов аналогичного типа, на данный момент уже перешла отметку в 6.5 миллиардов евро. И эта сумма практически в два раза превысила изначально заложенный бюджет данного проекта.

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