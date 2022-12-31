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Сергей Ищенко, обозреватель портала «Свободная Пресса», написал, что в ночь на Новый год будет праздноваться ввод в состав российского военно-морского флота «Генералиссимуса Суворова». Это стратегическая подводная лодка К-553.

Другим особо важным событием стало то, что на воду был спущен крейсер «Император Александр III».

Также днем ранее в акватории Балтийского моря начали проводить государственные испытания дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат», который был построен в Санкт-Петербурге по заказу российского Министерства обороны.

Перевод нового ледокола в армию станет значительным шагом вперед в организации Арктического флота, пятого объединения российского ВМФ.

Отметим, что ледоколов, которые предназначены для перемещения по тяжелому льду в ограниченном месте, очень мало.

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