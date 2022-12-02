Судя по недавним результатам, становится очевидным, что Воздушно-космические силы России (ВКС) улучшили свою тактику и обеспечивают господство в воздухе, а также удары по линиям снабжения и войскам противника гораздо эффективнее, чем в прошлом. Такую оценку дает в EurAsian Times индийский военный обозреватель Виджайиндер К. Тхакур. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В последнее время фактически перестали поступать подтвержденные сообщения о потерях фронтовых российских истребителей, таких как Су-35С и Су-30СМ. На этом фоне Минобороны России (МО РФ) продолжают регулярно сообщать о сбитых украинских истребителях и значимых успешных ударах российской авиации по наземным целям, в результате которых погибли сотни украинских националистов и солдат-наемников, отправлявшихся на передовую.

Из этих сообщений следует, что «предпочтительным оружием ВКС РФ для ударов по противнику является ракета Х-29 класса «воздух-поверхность», а предпочтительной платформой – Су-34 или Су-30СМ», – отмечает Такур.

Истребители ВКС РФ практически круглосуточно патрулируют воздушное пространство над фронтами боевых действий. Они прикрывают с воздуха и от атак наземных средств ПВО российские штурмовики (Су-34, Су-25), ударные вертолеты (Ми-28, Ми-35, Ка-52) и другие истребители (Су-30СМ), которые наносят удары по военным объектам и технике ВСУ.

В целом ВКС РФ стали реализовать тактику, которая способствует господству в воздухе, не допуская вреда самолетам. С этой целью на средних высотах действуют такие российские истребители, как МиГ-31БМ и Су-35С, вооруженные ракетами класса «воздух-воздух» или их комбинацией с противорадиолокационными ракетами, которые используются для поражения любого радара ПВО, который начинает излучать, чтобы отслеживать российские самолеты. Например, 25 ноября Су-35С ВКС РФ, обеспечивающий такое воздушное прикрытие, сбил украинский истребитель в результате обстрела со средних высот.

Помимо этого, истребители ВКС РФ Су-25 оказывают поддержку наземным войскам по мере необходимости. Обычно они работают парами, летая по низким профилям вблизи земной поверхности, чтобы избежать раннего обнаружения и свести к минимуму угрозы от украинских ПЗРК.

«Видеокадры, регулярно публикуемые МО РФ, показывают, что российские ВВС проводят операции очень профессионально. Они используют свои сильные стороны и применяют свои системы вооружения так, как те были задуманы», – указывает индийский обозреватель, сам ранее служивший военным летчиком.

По его словам, «сейчас мы больше не видим российских истребителей Су-35С, летающих в «низком профиле» для прямой поддержки сухопутных войск, оказавшихся в ловушке быстрого маневрирования противника на земле. Тем более, что Россия стабилизировала и сократила свою линию фронта, хотя и за счет уступки территории на правобережной стороне от Днепра в Херсонской области. Мы также почти не видим кадров, на которых российские истребители снижаются в пределах зоны действия ПЗРК, поддерживая наземные силы, и будучи вооруженными неуправляемыми бомбами, стремятся добиться точности их сброса, опасно летая на уровне верхушек деревьев».

Российские истребители-бомбардировщики, такие как Су-30СМ и Су-34, теперь наносят удары по целям противника с более дальних дистанций, не попадая в зону действия ПЗРК, действуя под прикрытием истребителей Су-35С и МиГ-31БМ и в основном используя точные и разрушительные ракеты Х-29.

С 10 октября ВКС РФ пять раз наносили масштабные удары (10, 17, 31 октября, 15 и 23 ноября) по энергетической и коммуникационной инфраструктуре Украины с применением крылатых ракет. Эти атаки не только нанесли серьезный ущерб объектам на Украине, но и вынудили ВСУ сократить свои артиллерийские и ракетные ресурсы ПВО.

«В то время как Западу приходится укреплять возможности ПВО по всей территории Украины с помощью новых поставок, ВВС РФ продолжают атаковать ВСУ вдоль линии фронта там, где это имеет важное значение. Российская стратегия хорошо продумана, и неспособность Украины начать свое наступление, несмотря на явное численное превосходство, говорит о том, что эта стратегия работает успешно», – заключает обозреватель EurAsian Times.