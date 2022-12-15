Франция и Италия одобрили запрос Украины на поставку системы ПВО SAMP/T, разработанной MBDA и Thales. Но на ближайшее время к отправке Киеву будет доступен лишь один ЗРК, вероятнее всего – из Италии, сообщает EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Сопротивление украинских сил российским военным в значительной степени зависит от их способности прикрыть воздушное пространство Украины от атак российских Воздушно-космических сил (ВКС) и крупномасштабных ракетных и беспилотных ударов», – отмечает EurAsian Times.

Однако на сегодняшний день Украина потеряла полностью уничтоженными не менее 36 своих пусковых установок С-300, согласно цифрам, представленным западным блогом Oryx на основе визуальных подтверждений. Реальное количество этих потерь, со всей очевидностью, значительно больше. В отдельные периоды российской СВО военные аналитики фиксировали, что ПВО Украины несла потери в пусковых установках С-300 «со скоростью не менее трех-четырех в неделю».

Кроме того, в последние месяцы российские военные неоднократно наполняли украинское небо залпом ракет и барражирующих боеприпасов, чтобы подавить или серьезно ослабить украинские системы ПВО, которые с большой скоростью истощают свои ракетные запасы для зенитно-ракетных комплексов, унаследованных еще от времен СССР. Поэтому перед Киевом все более остро встает проблема пополнения запасов ракет для украинских С-300, за решением которой приходится обращаться к Западу.

Кроме того, Украина настойчиво просит своих западных партнеров укрепить свои силы ПВО поставками современных систем вооружения, одной из которых является франко-итальянская SAMP/T, также известная под названием Mamba. Французская сторона ранее уже положительно отреагировала на эту просьбу, а последнее заявление посла Франции в Украине говорит о том, что теперь это сделала и Италия, устранив последнее политическое препятствие таким поставкам.

«Таким образом, SAMP/T готов присоединиться к другим западным системам ПВО, уже поставленным Украине, включая немецкую IRIS-T, норвежскую NASAMS, поставленную США, итальянскую Aspide, поставленную Испанией, и французские Mistral и Crotale NG», – указывает EurAsian Times.

Помимо этих ЗРК, Украина может дополнительно получить системы ПРО Patriot американского производства. В CNN недавно сообщалось, со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США, что администрация Байдена планирует одобрить поставку Patriot для Украины уже в ближайшее время.

ЗРК SAMP/T обладает весьма современными противовоздушными и противоракетными возможностями. Помимо самолетов и беспилотников противника, эта система способна поражать различные ракеты, в том числе крылатые, дистанционно управляемые и противорадиолокационные. Кроме того, SAMP/T может работать в зонах с сильными помехами и противодействием средств радиоэлектронной борьбы.

SAMP/T была развернута армией и военно-воздушными силами Франции, а также итальянской армией в 2011 году. Система совместима с другими средствами ПВО НАТО.

Двумя важнейшими составными частями системы SAMP/T являются ракета-перехватчик Aster 30 и многоцелевой радар Arabel.

Ракета Aster 30 способна двигаться со скоростью до 1,4 километра в секунду и может перехватывать цели на высотах от 50 метров до 20 километров. Это двухступенчатая ракета, в которой ракета-носитель направляет к цели боевую часть, которая отделяется через несколько секунд после пуска. Максимальная дальность полета Aster 30 по воздушным целям, летящим на высотах выше и ниже трех километров, составляет от 100 до 50 километров соответственно.

Arabel представляет собой трехмерный радар с фазированной антенной решеткой, разработанный Thales, который вращается для обеспечения охвата на 360 градусов. Радар работает с пиковой мощностью 150 кВт и имеет дальность действия 100 километров. Он может отслеживать до 100 целей одновременно и обеспечивать поражение до десяти из них. Кроме того, система SAMP/T может использоваться с различными дополнительными радарами дальнего действия, такими как Thales GM400, дальность обнаружения которого составляет 300-400 километров.

Полноценный комплекс SAMP/T включает в себя четыре пусковые установки, многофункциональную РЛС Arabel с системой распознавания «свой-чужой», командный модуль на базе боевой машины управления и мобильный электрогенератор, также установленный на автомашине. Пусковые установки сопровождаются двумя автомобилями с гидравлическими кранами и прицепами с дополнительными ракетами для перезарядки.

Ранее издание discover24.ru сообщало, что Украине пришлось срочно обращаться за пополнением истощенного боезапас зенитных ракет для поставленного Германией комплекса IRIS-T.