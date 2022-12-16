Как сообщает в своем материале издание «Свободная пресса», введение в силу каждого нового пакета антироссийских санкций дается лидерам Европейского союза все сложнее и сложнее. Очередной пакет санкций был анонсирован главой Еврокомиссии еще 7 декабря, однако уже на следующий день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что новые планы ЕС противоречат национальным интересам его страны. Еще в ноябре Орбан заявлял, что в текущем году Венгрия недополучила примерно 10 млрд евро прибыли из-за антироссийских санкций.

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, новый пакет санкций ЕС будет принимать так же сложно, как и предыдущий. По его мнению, в этот раз странам, которые не будут согласны с некоторыми пунктами, разрешат не исполнять их. Так уже было с Венгрией во время принятия прошлых пакетов санкций.

Российский политолог уверен, что европейские лидеры будут продолжать принимать все новые и новые пакеты антироссийских санкций до тех пор, пока российская армия не освободит территорию Украины до Львова включительно, либо пока у ЕС не закончатся финансы. Причем по мнению Журавлева, второй вариант маловероятен.