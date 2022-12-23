Как сообщает РИА Новости в своем материале, многие политические эксперты удивляются, почему в нынешней ситуации политики Европейского союза продолжают послушно исполнять требования США, даже не смотря на тот факт, что принимаемые решения негативно сказывают на экономике самой Европы.

Причина происходящего кроется не только в том, что многие политики ЕС попросту работают на интересы США, иначе их бы уже давно снесло на митингах свое же население. И даже не смотря на тот факт, что общественные волнения выраженные в протестах, митингах и забастовках уже начали вспыхивать в разных странах ЕС, все же местное население не спешить открыто выступать против США.

Причина этого кроется в том, что основной рынок сбыта высокотехнологичных товаров, которые производятся на территории ЕС, находится в США. Именно американское общество массово потребляет все произведенные «мерседесы», «ферарри», дизайнерскую одежду, сумки, духи, обувь и так далее. Именно эти, «переоцененные» в разы товары и предназначенные для богатых покупателей, массово потребляются американским и британским обществами. По этой причине, ЕС не может открыто противоречить политике США.