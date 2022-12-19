Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков рассказал, что в планы польского руководства входит увеличение армии на 130 тысяч военнослужащих. По мнению Ермакова, данная правительственная инициатива затронет каждого из поляков, поскольку финансирование армии берется с налогов. А если численность армии будет увеличена, соответственно этому, вырастут и налоги.

Разработка планов, касательно увеличения численности польской армии ведется военным руководством Польши совместно с представителями НАТО. Таким образом, по словам эксперта, Польша намеренно собирается угрожать России своим мощным военным потенциалом.

Ермаков также отметил, что согласно пятой статье устава НАТО, если для страны, входящей в состав блока, существует реальная прямая агрессия, то данная статья будет задействована. В случае, если Польша самостоятельно проявит инициативу, то помощи от НАТО ждать не стоит. Именно поэтому в Варшаве сейчас заняты «раздувательством мифа» об угрозе со стороны России, чтобы призвать НАТО к прямому противостоянию с РФ.