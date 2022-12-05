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Как сообщает портал Lenta.ru, украинские военнослужащие, которые недавно были мобилизованы в ряды ВСУ, начали в массовом порядке обращаться к своим близким, чтобы те купили им зимнее термобелье. Материал на эту тему был опубликован в испанском издании El Pais.

Испанские журналисты пишут, что в украинской армии образовалась новая проблема с приходом зимы. Сообщается, что мобилизованные солдаты ВСУ начали обращаться к своим родственникам с просьбой, выслать им качественное термобелье, так как выданная форма быстро пришла в негодность. Так же многие военнослужащие ВСУ просят родных найти им бронежилет и каску хорошего качества, так как выданные им средства защиты не внушают доверия.

По словам продавца одного из киевских магазинов «Frontman» по имени Николай Шувака, чаще всего родные военнослужащих обращаются за качественным термобельем. Также, по словам продавца, часто родственники мобилизованных солдат приходят с фотографиями товаров, которые необходимы им на фронте.

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