Как сообщает РБК, российские военные эксперты считают, что поставки на территорию Украины зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США не смогут существенно повлиять на положение дел в зоне проведения специальной военной операции, но доставить определенные неприятности все же им удастся.

Напомним, что Зеленский посетил Белый дом с официальным визитом, в ходе которого было объявлено о новом военном пакете помощи для ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже подтвердил, что в данном пакете присутствуют и американские системы ПВО Patriot.

Военный эксперт Юрий Лямин считает, что американские зенитно-ракетные комплексы должны заменить собой советские комплексы С-300, которые постепенно заканчиваются на Украине. По мнению Лямина, поставка ЗРК Patriot является очередным витком в эскалации конфликта.

Руслан Пухов, занимающий пост директора Центра анализа стратегий и технологий, заявил, что появление в рядах ВСУ ЗРК Patriot доставит определенные неприятности для ВС РФ, так как это усложнит применение на фронте вертолетов и крылатых ракет. Однако у военнослужащих украинской армии уйдет не один месяц, чтобы пройти курс обучения управления данной системой ПВО.