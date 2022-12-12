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Как сообщает издание «Лента.ру» в своем материале, военно-промышленный комплекс России обеспечивает армию РФ современными образцами военной техники. Производственный потенциал России позволяет выпускать современные боевые вертолеты, истребители, подводные лодки, бронетехнику и различные образцы стрелкового оружия.

В декабре, например, российские военные уже получили очередную партию модернизированных танков Т-72Б3М, истребителей Су-35С и новейших разведывательных комплексов. Сейчас российский комплекс ВПК работает с полной загрузкой, чтобы обеспечить потребности фронта.

Российский танк Т-90М был признан лучшим танком, который принимает участие в СВО, экспертами американского журнала Popular Mechanics. Российский танк оснащен новым орудием 2А82-1М, модернизированным башенным модулем, комплексом динамической защиты «Реликт» и зенитной пулеметной установкой с дистанционным управлением. Производится танк Т-90М, также как и Т-72БМ,  концерном «Уралвагонзавод». Также крупнейший российский производитель бронетехники постоянно отправляет в войска не только танки, но и ремонтно-эвакуационные бронемашины БРЭМ-1М, ТОС-1А и БМПТ «Терминатор».

Концерн «Калашников» продолжает снабжать армию современным стрелковым оружием, таким как, АК-12 и снайперская винтовка Чувакина. Такие предприятия как «Ижевский механический завод» и Zala Aero снабжают ВС РФ современными беспилотниками. Также в России выпускают современные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, самолеты Су-35С и Су-30СМ2.

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