Как рассказала сексолог Сильва Невес, регулярное занятие сексом снижает уровень стресса, улучшает ночной сон а также уменьшает проявление болей в период менструации. Соответствующий материал опубликовало издание «Лента.ру».

Эксперт отметила, что секс полезен для любого взрослого человека, так как он улучшает общее состояние организма. Регулярная интимная жизнь помогает улучшить сон, повысить иммунитет, уменьшает стресс, так как в процессе занятий любовью вырабатывается гормон счастья. Она также отметила, что в процессе занятия сексом выделяются такие гормоны, как окситоцин, влияющий на психологическое состояние человека, дофамин – гормон хорошего самочувствия. Также выделяются такие гормоны, как тестостерон, эстроген и прогестерон.

Сексолог также подчеркнула, что получение женщиной оргазма влияет положительно на ее самочувствие а также помогает избавиться от предменструального синдрома. За счет высвобождения такого гормона, как эстроген, улучшается внешность женщины. Однако Сильва Невес добавила, что главным аспектом в сексуальной жизни все же является не количество секса, а его качество.