ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Московский Комсомолец», на территории Украины в зоне СВО невозможно применять ковровые бомбардировки пока в стране еще присутствует противовоздушная оборона. С таким заявлением выступил военный эксперт Борис Рожин.

Более того, Рожин выразил мысль, что ковровые бомбардировки являются избыточным средством для подавления позиций противника. По его мнению, реальный боевой опыт, который вооруженные силы России получили за время проведения СВО, подсказывает совершенно другие решения для достижения своих целей.

Рожин заявил, что, в первую очередь, подразделения на линии фронта необходимо снабдить достаточным количеством высокоточного оружия. Также, по мнению эксперта, необходимо сократить в разы время, которое тратится на принятие решения о нанесении ударов по выявленным целям на передовой. А для совершения прорыва на каком-либо из участков фронта необходимо добиться того, чтобы наступающая группировка имела значительное превосходство в численности личного состава и материально-техническом обеспечении. Для достижения этих целей никакие ковровые бомбардировки не помогут.

Вам может понравиться

Офицер НМ ДНР «Ситх»: отправка ЗРК Patriot на Украину не сможет изменить ход СВО

Как сообщает портал URA.ru со ссылкой на слова офицера НМ ДНР с позывным «Ситх», зенитные ракетные комплексы Patriot, которые США в скором времени отправят на Украину, не смогут кардинальным образом

Опубликована запись ответного удара армии ВС РФ по украинским боевикам

Издание «Русская весна» опубликовало видеозапись ответного удара российских военных по позициям украинских боевиков. На опубликованных кадрах можно рассмотреть, как бойцы вооруженных сил Украины собирают части миномета, из которого велась стрельба

The Spectator: разногласие в американском Конгрессе относительно поддержки Киева играет на руку Москве

Обозреватель британского издания The Spectator Лукас Дегутис заявил в своем материале, что разногласия, возникшие в американском Конгрессе, касательно вопросов дальнейшей поддержки Украины играет на руку Москве. По словам обозревателя, члены