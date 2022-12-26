Как сообщает «Московский Комсомолец», на территории Украины в зоне СВО невозможно применять ковровые бомбардировки пока в стране еще присутствует противовоздушная оборона. С таким заявлением выступил военный эксперт Борис Рожин.

Более того, Рожин выразил мысль, что ковровые бомбардировки являются избыточным средством для подавления позиций противника. По его мнению, реальный боевой опыт, который вооруженные силы России получили за время проведения СВО, подсказывает совершенно другие решения для достижения своих целей.

Рожин заявил, что, в первую очередь, подразделения на линии фронта необходимо снабдить достаточным количеством высокоточного оружия. Также, по мнению эксперта, необходимо сократить в разы время, которое тратится на принятие решения о нанесении ударов по выявленным целям на передовой. А для совершения прорыва на каком-либо из участков фронта необходимо добиться того, чтобы наступающая группировка имела значительное превосходство в численности личного состава и материально-техническом обеспечении. Для достижения этих целей никакие ковровые бомбардировки не помогут.