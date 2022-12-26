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Deepfake – инновационная технология, которая прочно входит в нашу жизнь. Совсем недавно соцсеть ВКонтакте представила новую опцию, которая способна трансформировать лица пользователей в лица знаменитых людей в режиме реального времени, пишет «Российская Газета».

Эксперты же называют такие технологией угрозой для безопасности.

Новая разработка ВКонтакте показала, насколько доступным развлечением стал дипфейк. Маски и фильтры постепенно уйдут в прошлое. И есть высокие риски, что скоро новой угрозой станут дипфейк-звонки.

Александр Тоболь, представляющий сервисы ВКонтакте, VK Видео и VK Клипы, рассказывает, что новая функция позволит пользователем соцсети делать много экспериментов с видеоконтентом.

Но дипфейки не всегда безобидны. Совсем недавно ряд пользователей угодили в крупную финансовую аферу. Было опубликовано мошенническое видео с фейковым образом основателя биржи и люди перевели свои средства на адреса преступников.

Все IT-гиганты сейчас уже начали разработку и тестирование собственных решений для распознавания дипфейков.

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