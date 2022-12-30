Известный военный эксперт Юрий Кнутов дал интервью изданию «Известия», в котором заявил о том, что американское правительство рассматривает возможность передачи вооруженным силам Украины боевых машин пехоты американского производства Bradley.

По его словам, подобная техника крайне необходима киевскому режиму, как в принципе и любая другая военная техника, иначе вооруженным силам Украины попросту не на чем будет воевать.

Юрий Кнутов уверен, что американская боевая машина пехоты Bradley является довольно современной. Американская армия использовала данную технику во время конфликта в Ираке. По словам военного эксперта, американские партнеры Украины вынуждены передавать ВСУ более современные образцы вооружений, так как запасы советской бронированной техники в странах Европейского союза уже подходят к концу.

Напомним, что на территории Украины с 24 февраля проводится специальная военная операция, одной из главных целей которой является защита мирного населения республик Донбасса.