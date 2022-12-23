Илья Кива, экс-депутат украинской Рады, считает, что встреча Владимира Зеленского, лидера Украины, с Анджеем Дудой, польским коллегой, была проведена с определенной целью. А именно – для обсуждения захвата части западной Украины военными Польши. Илья Кива пишет в своем канале Телеграм, что у Варшавы уже все подготовлено для подобных действий.

Кива рассказал, что Польша движется к моменту истины, которого она ждала на протяжении долгих лет. Это возвращение Львова. Польские ВС переведены в режим боевой готовности, подготовлена и юридическая база. Осталось уточнить несколько нюансов, ради которых Зеленский и прилетел в Польшу после США. Кива считает, что все готово к возвращению польских земель.

По мнению экс-депутата Украины, данная ситуация – это раздел и развал страны. Он уточнил, что все это Зеленский делает своими руками.