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Согласно сообщению Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», российскими военнослужащими были уничтожены двое наемников из Грузии, которые воевали в составе ВСУ. Об этом передает издание RG.ru.

В Сети было опубликовано видео похорон двоих грузинских граждан, которые погибли в результате боев в зоне СВО. На виодеозаписи можно увидеть, что на траурной церемонии присутствуют люди в военной форме с грузинскими шевронами. Также в кадр попадает флаг Грузии и флаг националистического батальона «Карпатская сечь». Данная организация в конце 30-х годов ХХ века в Закарпатье объединила в себе членов ОУН-УПА (запрещенная в РФ экстремистская организация). В ее составе был будущий глава УПА Роман Шухевич.

Вооруженные силы РФ продолжают ведение специальной военной операции, которая началась еще в феврале 2022 года. Целью СВО является защита мирного населения Донбасса от регулярных обстрелов со стороны украинских националистов а также демилитаризация и денацификация Украины.

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