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Как сообщает официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские истребители смогли сбить два украинских военных самолета МиГ-29 в окрестностях населенных пунктов Белозерское и Степановка, расположенные на территории Донецкой Народной Республики.

Также представитель Минобороны Российской Федерации сообщил, что за последние сутки на линии боевого соприкосновения над территорией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики было сбито 5 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины.

Также в окрестностях населенного пункта Тимофеевка, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, был сбит еще один украинский военный вертолет Ми-8. Ранее сообщалось об уничтожении военного самолета ВСУ МиГ-29 и 11 беспилотных летательных аппаратов в окрестностях населенного пункта Яблоневка, расположенного на территории ДНР.

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