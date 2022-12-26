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Как сообщают в украинском энергетическом холдинге ДТЭК, специалисты компании не смогли добиться стабилизации напряжения в электрических сетях города Киев, по этой причине экстренные отключения электроэнергии в столице будут продолжены.

Сообщается, что экстренные бригады ремонтников работают над восстановлением повреждений электросети города на протяжении недели, однако добиться значимых результатов пока что не смогли. По этой причине, как отмечают в пресс-службе ДТЭК, в столице пока не могут задействовать график плановых стабилизационных отключений.

Специалисты компании пока не могут назвать точные сроки, когда ремонтные работы будут завершены и экстренные отключения света будут заменены плановыми. Напомним, что с 10 октября российские вооруженные силы начали наносить массовые ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к проблемам с подачей электрической энергии во всех регионах страны.

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