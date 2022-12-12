Как сообщает НТВ, служба безопасности Украины начала проводить организованные рейды по церквям и монастырям, которые входят в состав канонической Украинской православной церкви.

Представители СБУ устраивают обыски в храмах и монастырях, а священников отправляют на допросы. Например, в храм, который расположен в селе Тарасовка в Киевской области, ворвалась группа националистов, выкрикивающая лозунги «Смерть врагам!». Захватившие храм националисты, требовали от всех прихожан молиться исключительно на украинском языке.

На Волыни следователи СБУ хотят возбудить уголовное дело против наместника Свято-Николаевского Милецкого монастыря только за то, что в его кабинете висел портрет патриарха Кирилла. Сам же наместник Архимандрит Леонтий заявил, что вся его жизнь связана с Россией, так как он там получил образование в духовной семинарии. Также он добавил, что был рукоположен российскими архиереями и патриархом, поэтому плевать в сторону России даже в нынешних условиях не намерен.