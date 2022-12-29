Эксперт Евразийского центра в США Эрл Расмуссен прогнозирует, что Украине придется стать «несостоявшимся государством». Об этом сообщает сайт Airspace Review. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Стремительно накапливающаяся задолженность по военной и «инвестиционной» помощи окончательно превращает Украину в государство-неудачника, поставленного под полный контроль Запада. Об этом заявил американский эксперт по региональным и военным вопросам Эрл Расмуссен, который также является исполнительным вице-президентом базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра.

Расмуссен высказал свое мнение в комментарии, посвященном визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Приезд Зеленского в Белый дом стал очередным шагом в политике Киева с постоянными настойчивыми просьбами США о поддержке поставками оружия для борьбы с Россией. Байден заверил его в продолжении такой поддержки.

По этому поводу Расмуссен отметил, что США намерены продолжать использовать большие суммы денег, делая это в том числе и для контроля над Украиной. «США таким образом инвестируют в свою веру в то, что они смогут в конечном итоге значительно ослабить Россию», – сказал он.

Это также служит подрыву экономического сотрудничества между Европой и Россией и между Европой и Китаем, что может привести к деиндустриализации Европы, особенно Германии, продолжил эксперт.

«Кроме того, военно-промышленный комплекс США может выиграть очень многое от конфликта и эскалации напряженности. У западных (американских) компаний, помимо прочего, возникают дополнительные возможности для реконструкции Украины и приобретения необходимых для этого ресурсов по высоким ценам в последующей их реализации», – добавил Расмуссен.

По его словам, генеральная задача состоит в том, чтобы сохранить мировую гегемонию США и предотвратить появление потенциальных глобальных или региональных соперников.

На этом фоне Украина рассматривается как важнейший ключ к сдерживанию и даже уничтожению России. «Цель состоит не только в сдерживании России, но и в возможностях подталкивания к смене режима или даже, как перспективы, к демонтажу/реструктуризации России», – отметил Расмуссен.

Он также добавил, что, несмотря на рекламируемый нарратив, суть поддержки Киева заключается совсем не в защите территориальной целостности Украины или демократии: «Украина – всего лишь пешка для глобальных геополитических целей людей, находящихся сейчас у власти. То, что было и будет «пожертвовано» Украине от США, в конечном итоге, украинцам придется возвращать или компенсировать».

Выплата долга за оказанную помощь киевской власти, по словам Расмуссена, приведет к такому же долговому кризису, как программа ленд-лиза во время Второй мировой войны. «Еще один путь может заключаться в передаче земли и промышленных объектов в собственность нынешним зарубежным «партнерам» украинской власти со значительной скидкой. Это означает, что в будущем Украина окажется в долгу перед ними из поколения в поколение», – сказал он.

Экономические трудности Украины, по итоговому выводу эксперта, будут продолжаться в течение очень длительного периода – нескольких десятилетий или даже срока жизни нескольких поколений. При такой перспективе Украине грозит окончательно стать «несостоявшимся государством» под полным контролем Запада.

Ранее издание discover24.ru сообщало, что по оценке Института Куинси помощь Украине из госбюджета США за текущий год превысила суммы федерального финансирования, отпущенные для 40 из 50 штатов США.