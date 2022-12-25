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В международном журнале Psychoneuroendocrinology были опубликованы результаты исследования ученых, в которых было определено, что регулярные занятия сексом по графику помогают человеку замедлить процесс старения и продлить свою жизнь.

В исследование принимало участие 129 замужних женщин, которые ежедневно должны были сообщать об удовлетворенности своими семейными отношениями, а также о своей интимной жизни. Ученые взяли анализ крови у всех женщин, которые принимали участие в исследовании и выявили определенную закономерность. Оказалось, что женщины, которые хотя бы раз в неделю имели интимную близость со своим партнером, обладают более длинными теломерами.

Напомним, что теломер представляет собой защитный колпачок на ДНК, определяющий срок жизни клетки. С каждым делением клетки, теломеры разрушаются и становятся немного короче. Поэтому ученые пришли к выводу, что среднестатистический человек среднего возраста должен заниматься сексом не менее одного раза в неделю, чтобы быть здоровым.

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