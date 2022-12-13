По данным Роспотребнадзора число заболевших ОРВИ и гриппом россиян все время увеличивается. В ведомстве уточняют, что в нынешнем году грипп несет большую опасность, так как вернулся так называемый свиной грипп – А(Н1N1).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство людей, заболевшие данным типом гриппа выздоравливают в течение одной недели без дополнительной медицинской помощи. Однако данный вид гриппа у некоторых людей может приводить к серьезным осложнениям и даже летальному исходу.

Госпитализация а также летальные случаи возможны преимущественно в группах риска. К этим группам относятся дети до пяти лет, пожилые люди, пациенты с иммунодефицитным состоянием и тяжелыми хроническими заболеваниями. Также к группе риска стоит причислить и беременных женщин.

Согласно данным ВОЗ, тяжелое протекание болезни и риск осложнений может быть у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной и мочевыделительной систем, неврологическими нарушениями, болезнями печени и крови и другими серьезными видами заболеваний.