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Скоро Новый год, а это значит, что все больше обсуждается тема безопасности в период проведения праздников. Столичные диетологи призывают умеренно подходить к празднованию и основное, на что следует обратить внимание – праздничный стол.

Диетологи заявляют, что лучше в праздники питаться как обычно, а для Новогодней ночи подготовить какое-нибудь красивое и символичное блюдо. Переедать не стоит.

Эксперты говорят, что не нужно заранее закупать запасы продуктов. И если все же хочется купить что-то подешевле и пораньше, то следует внимательно смотреть на сроки годности.

Самыми вредными для здоровья в новогоднюю ночь являются майонез и салаты, приготовленные на его основе, а также жирные сорта мяса, их лучше заменить индейкой или рыбой. Опасна для гипертоников селедка, если хочется все же ее «под шубой», то для салата рыбу лучше вымочить.

Опасной называют диетологи и «мясную тарелку». Они заявляют, что в ней мало пользы, а канцерогенов много.

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