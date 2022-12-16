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Аудитория немецкого издания Die Welt пришла в ярость после того, как лидеры Евросоюза заявили о том, что они могут установить предельную цену на природный газ, даже если немецкая власть выступит против этого решения.

Один из читателей отметил, что своим необдуманным решением о введение в действие восьмого пакета санкций ЕС открыл настоящий ящик Пандоры. По его мнению, уже в ближайшем будущем каждый житель ЕС расплатиться за это решение голодом и холодом, когда вся передовая промышленность вынуждена будет покинуть территорию Европы.

Другие читатели выразили мысль, что после такого решения правительство ЕС должно нанести на свой флаг серп и молот, чтобы все знали об их ярко выраженных социалистических взглядах. Также они добавили, что инициатива ЕС о введении предельных цен на газ вынудит свободный рынок отреагировать, и в итоге, природный газ будут продавать на других мировых рынках, а на территории Европы будет острый дефицит энергоресурсов.

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