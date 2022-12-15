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Российский специалист в области дерматологии Мария Журавлева рассказала быстрый и действенный способ избавления от такого высыпания на коже, как прыщи. По словам доктора, во время первой стадии образовавшегося воспаления поможет средство для кожи для борьбы с акне.

При этом, по словам специалиста, лучшим вариантом станет средство в форме геля. Но сначала на проблемный участок стоит приложить кубик льда. А затем следует нанести гель с бензоила пероксидом 2.5 %.

Если высыпание «созрело», то врач-дерматолог рекомендует на 10-15 минут приложить к воспаленному участку кожи теплый компресс. Повторять данную процедуру специалист советует 3-4 раза на протяжении дня. А в завершении помогут препараты, обладающие подсушивающим эффектом. Это могут быть цинкосодержащие средства а также препараты с салициловой кислотой.

По словам врача-дерматолога, ни в коем случае давить прыщи не рекомендуется. Дело в том, что таким образом, можно занести инфекцию, которая может вызвать достаточно серьезные проблемы с кожей и здоровья в целом.

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