Как сообщает «Евразия Daily», в палату к бойцу ВСУ Олегу Симорозу, который находится в военном госпитале на реабилитации после ампутации двух ног, ворвалась представительница партии «Слуга Народа» Елена Шуляк для выяснения отношений.

Боец ВСУ потерял обе нижние конечности в результате боевых действий на территории Донбасса. Когда он отдыхал в своей палате после медицинских процедур, к нему ворвалась Елена Шуляк и хотела заставить Симороза принести ей извинения за его высказывание по поводу закона о строительстве, автором которого она и является.

Данный законопроект Олег Симороз назвал ярким проявлением лоббизма интересов строительных групп. Об этом он написал в своих социальных сетях. По его словам, данный законопроект поможет полностью уничтожить остатки исторического облика и экологии в украинских городах.

Отмечается, что ранее застройщик мог получить разрешение на строительство в исторических районах городов только после проведения общественных слушаний. Однако новый законопроект авторства Елены Шуляк делает проведение подобных общественных слушаний незаконными. Теперь разрешение на строительство в исторических районах будут выдаваться исключительно по решению чиновников без учета мнения местных жителей.