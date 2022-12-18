Ученые обнаружили, что дефицит нейромедиатора серотонина влияет на появление депрессивного состояния у человека. Данная теория уже выдвигалась еще в 60-х годах ХХ века, однако доказательства все же были непрямыми. Но не смотря на это, лекарства от депрессии все же были нацелены на увеличение уровня внеклеточного серотонина, который в науке называется 5-гидрокситриптамин.

В своем исследовании ученые Invicro и Имперского колледжа Лондона при помощи технологий визуализации смогли осуществить оценку уровня серотонина, который высвобождается из нейронов после применения лекарственных средств. Свое исследование специалисты опубликовали в научном издании Biological Psychiatry.

В своей работе ученые сравнили сканирование мозга людей, принимавших участие в исследовании. Отмечается, что среди испытуемых было 20 здоровых людей и 17 человек с депрессией. По итогам сканирования головного мозга было доказано, что у людей с депрессией было нарушено высвобождение нейромедиатора серотонина в ключевых областях мозга. Причем, по словам ученых, это является признаком патологии, а не результатом лечения антидепрессантами.