ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые обнаружили, что дефицит нейромедиатора серотонина влияет на появление депрессивного состояния у человека. Данная теория уже выдвигалась еще в 60-х годах ХХ века, однако доказательства все же были непрямыми. Но не смотря на это, лекарства от депрессии все же были нацелены на увеличение уровня внеклеточного серотонина, который в науке называется 5-гидрокситриптамин.

В своем исследовании ученые Invicro и Имперского колледжа Лондона при помощи технологий визуализации смогли осуществить оценку уровня серотонина, который высвобождается из нейронов после применения лекарственных средств. Свое исследование специалисты опубликовали в научном издании Biological Psychiatry.

В своей работе ученые сравнили сканирование мозга людей, принимавших участие в исследовании. Отмечается, что среди испытуемых было 20 здоровых людей и 17 человек с депрессией. По итогам сканирования головного мозга было доказано, что у людей с депрессией было нарушено высвобождение нейромедиатора серотонина в ключевых областях мозга. Причем, по словам ученых, это является признаком патологии, а не результатом лечения антидепрессантами.

Вам может понравиться

Американские ученые создали самый прочный сплав в мире

В издании Lawrence Berkeley National Laboratory Collaborative опубликована работа американских ученых из Университета Тенесси. Согласно их исследованию, самым прочным металлом во всем мире является сплав из хрома, кобальта, никеля –

Новая броня из белка способна защитить от сверхзвуковых ударов

Группа исследователей из Кентского университета смогла разработать и запатентовать новый амортизирующий и ударопрочный материал, который может стать причиной промышленного переворота в оборонной и космической сфере. В основу нового ударопоглощающего материала

Ученые Пермского политеха разработали способ предотвращения зимних ДТП

Как сообщает портал Quto, группа ученых, которая работает в Пермском политехническом университете, предложила строить автомобильные дороги в Российской Федерации с подогревом. По их словам, технология строительства дорог с использованием подогревающих