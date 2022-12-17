Как сообщает портал «Военное дело», военнослужащие вооруженных сил Украины продолжают снимать и выкладывать в Сеть различные короткие ролики своего быта и положения дел на передовой. Как и предсказывали многие военные эксперты, осенне-зимняя погода внесла свои коррективы в темпы ведения боевых действий.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть явное снижение проходимости даже такой тяжелой техники, как танк. На кадрах видно, как один из украинских танков увяз в рыхлом грунте, причем все попытки второго танка сдернуть его с мертвой точки не увенчались успехом. Таким образом, мобильность тяжелой техники на раскисшем от оттепели грунте снижается в разы, что непосредственным образом сказывается и на ведении боевых действий.

На другом видео, которое также было опубликовано в Сети, можно увидеть еще один обездвиженный украинский танк, который не может сдвинуться с места из-за поврежденной гусеницы. Как видно, даже украинские танки не хотят отправляться на передовую.