Как сообщает «Московский Комсомолец», капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал, что вооруженные силы Украины несут просто колоссальные потери личного состава и бронетехники в боях за населенный пункт Артемовск (украинское название Бахмут).

По его словам, российские разведчики докладывают о том, что подразделения ВСУ, обороняющиеся на данном направлении, укомплектованы всего лишь на 30%. Поэтому командование ВСУ решило в срочном порядке перебросить сюда свежие резервы, а именно три бригады с Херсонского направления.

Дандыкин сообщает, что российские подразделения ведут наступательные действия в районах населенных пунктов Марьинка, Артемовск и Авдеевка. Поэтому на данном направлении, по словам капитана 1-го ранга в запасе, ВСУ несут потери до 500 военнослужащих в день. Огромные потери ВСУ связаны с тем, что российская армия применяет на этом направлении тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». По словам Дандыкина, после залпа из ТОС «Солнцепек» от человека в радиусе пяти футбольных полей не остается и тени.