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Василий Дандыкин, военный эксперт, прокомментировал слухи о том, что российские войска готовят наступление на Украину с территории Белоруссии.

Он отметил, что нельзя точно сказать, как будет дальше развиваться специальная военная операция, пишет портал «Военное дело». Об этом известно только высшему руководству нашего государства.

Дандыкин заявил, что о действиях, которые запланированы на новый год, известно только Верховному главнокомандующему страны, начальнику Генштаба и главе Минобороны РФ. И все это серьезно беспокоит командование ВСУ.

Также Дандыкин прокомментировал поездку Владимира Путина в Минск. Он рассказал, что цель визита заключалась точно не в отправке российских войск в Белоруссию для атаки на Украину с севера. Путин ездил, чтобы посмотреть обстановку в стране.

О размещении российских военных на территории Белоруссии попросил Путина сам Лукашенко.

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