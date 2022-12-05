Любители упакованных ростбифов в Великобритании съедают два полиэтиленовых пакета в год. Им соответствует 230 тысяч частиц микропластика, которые попадают в организм человека при употреблении такой пищи. Об этом пишет издание Daily Express. Перевод материала приводит портал “ИноСМИ”.

Исследование провели ученые Портсмутского университета, а также телевизионные журналисты. Как показали эксперименты, частицы микропластика попадают в пищу из соответствующей упаковки во время её приготовления. Микропластик остаётся на кухонных принадлежностях, приборах, тарелках, ножах и даже в воздухе.

Впрочем, насколько всё это вредно, пока не до конца ясно. По словам ряда экспертов, попадающий в организм людей микропластик вряд ли причиняет ощутимый вред. Тем не менее многие специалисты склоняются к мнению, что пользы от микропластика тоже нет никакой, и необходимы дополнительные исследования, чтобы ответить на вопрос, каким образом он влияет на здоровье людей.