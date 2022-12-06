Как сообщает «Царьград», в различных источниках появилась информация о том, что американская частная военная компания «Моцарт» приехала на территорию Украины, чтобы противостоять бойцам «Группы Вагнера». Однако первоначальный план полностью провалился.

Как только широкой общественности стало известно о том, что на территорию Украины прибыли бойцы американской ЧВК «Моцарт», многие эксперты сразу же заявили о том, что на Донбассе состоится «битва века» американских наемников против ЧВК «Вагнер». Тем не менее, оказалось, что представители американской ЧВК уже давно присутствуют на Украине, а их основная обязанность заключается в обучении бойцов из националистических батальонов.

Журналист Руслан Осташко в своем Telegram-канале опубликовал слова бойца с позывным «Ситх», который заявил, что ЧВК «Моцарт» создавался как некий «пиар-проект». У бойцов данного ЧВК прекрасно получается рекламировать американское оружие, участвуя в различных фотосессиях, которые в последующем помогают США продавать свое вооружение третьим странам.