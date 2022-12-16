Как сообщает портал EADaily в своем материале, на фоне будущих консультаций между оборонным ведомством США и администрацией американского президента Джо Байдена по вопросу поставок ЗРК Patriot для ВСУ встает закономерный вопрос о многократном увеличении производства российских ракет 3М14Т «Калибр-НК», Х-50 (Х-СД) и Х-101.

Зенитные ракетные комплексы Patriot PAC-3MSE и Patriot PAC-2 GEM-T, которые планируют поставить на Украину, обладают улучшенным противоракетным потенциалом по сравнению с предыдущей версией. Используемые для перехвата американские ракеты оснащаются помехозащищенными активными радиолокационными головками с системой самонаведения, реализованной многоярусными газодинамическими двигателями поперечного управления. Вероятность перехвата ракеты противника таким ЗРК равна порядка 0,5-0,7, что значительно превосходит возможности ЗРК NASAMS.

Однако российским военным есть чем ответить американским системам ПВО. Почти полностью нивелировать угрозу новых американских ЗРК могут российские стратегические крылатые ракеты воздушного и морского базирования 3М14Т «Калибр-ПЛ/НК», «Х-50» и «Х-101». Так как данные крылатые ракеты используют низковысотные профили полета, что обеспечивает низкую вероятность обнаружения на экране радиогоризонта, операторы ЗРК Patriot будут иметь очень ограниченное окно возможности для перехвата российских крылатых ракет.