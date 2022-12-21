80-я аэромобильная бригада украинских ВС, бойцы которой обвиняются в расстреле военнопленных России под Макеевкой, считается элитной среди ВСУ. Об этом пишет издание «Аргументы и Факты».

Начиная с 2014 года, 80-я бригада совместно с националистическим батальоном «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) разрушает территории Луганской народной республики.

По заявлениям средств массовой информации, бойцы этой самой элитной бригады тесно сотрудничают с представителями НАТО. Об этом ранее заявлял и один из участников бригады – Святослав Паламар или «Калина», выходец из «Азова» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Днем ранее Телеграм канал под названием «Русский легион» выложил видеокадры с пленными украинскими офицерами как раз из 80-й бригады ВСУ. Было заявлено, что эти люди участвовали в расстреле российских военных.