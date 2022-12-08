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Представители украинской делегации, которые прибыли в Конгресс Соединенных Штатов Америки, демонстративно вытерли ноги о флаг Донецкой Народной Республики. Соответствующий видеоролик был опубликован в Телеграмм-канале военного корреспондента Евгения Поддубного.

На видеокадрах видно, как представитель украинской делегации сначала держит флаг, принадлежащий Донецкой Народной Республике. Затем он говорит, что данный флаг хорош для… Не договорив фразу до конца, мужчина начинает вытирать этим флагом свою обувь. После это, он разложил флаг ДНР на ковре, встал на него, и жестом предложил присутствующим повторить его действия.

Согласно слов военного корреспондента Евгения Поддубного, представители Конгресса не стали воспроизводить данные действия, однако и останавливать украинских делегатов никто не стал.

Напомним, что ранее сообщалось о вероятных сроках окончания специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующая оценка была дана официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым.

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