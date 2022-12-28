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Читатели французского издания Le Figaro заявили, что у западных стран будут серьезные проблемы после введения потолка цен на нефть из России. Введенные ограничения будут работать против Евросоюза, а Москва примет ответные меры, считают жители Франции.

Днем ранее Владимир Путин, лидер России, издал указ, который запрещает реализовать российскую нефть и нефтепродукты в том случае, если контракт на поставки включает ценовой потолок.

Французские читатели прокомментировали новость на портале Le Figaro и дали свой прогноз относительно последствий этой меры.

Jolo la Trompette пишет, что цель ограничить средства России является иллюзорной. А введенный потолок цен вызовет лишь повышение стоимости нефти.

Комментатор enreve пишет, что введение потолка поставит экономику ЕС «на колени».

Читатель rococolag считает, что санкции, которые ввела Европа, не оказали никакого воздействия на российскую экономику.

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