Аудитория французского издания Le Figaro выразила свою поддержку российскому лидеру Владимиру Путину, который заявил, что массированные удары по украинским энергообъектам вызваны провокационной политикой западных стран. Некоторые уверены, что воинственное отношение США и отказ от переговоров является причиной эскалации на Украине.

Так один из пользователей написал, что россияне не будут отшучиваться по поводу перспективы появления пусть и «неофициальных» натовских баз с ракетами «Томагавк», которые могут достать до Москвы. Еще один комментатор отметил, что это Соединенные Штаты Америки не позволяют достигнуть спокойствия, ведь Европа уже настроилась на умиротворение.

Комментатор с ником Панчоа 1 вспомнил о бомбардировках армией США инфраструктуры во время конфликтов в Ливии, Вьетнаме, Ираке. А пользователь с ником Джентельмен Старый Канай 381 отметил, что украинцы столкнуться с холодом и голодом. Именно поэтому срочно необходимо начинать переговоры о достижении мира.