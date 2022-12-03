ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аудитория французского издания Le Figaro выразила свою поддержку российскому лидеру Владимиру Путину, который заявил, что массированные удары по украинским энергообъектам вызваны провокационной политикой западных стран. Некоторые уверены, что воинственное отношение США и отказ от переговоров является причиной эскалации на Украине.

Так один из пользователей написал, что россияне не будут отшучиваться  по поводу перспективы появления пусть и «неофициальных» натовских баз с ракетами «Томагавк», которые могут достать до Москвы. Еще один комментатор отметил, что это Соединенные Штаты Америки не позволяют достигнуть спокойствия, ведь Европа уже настроилась на умиротворение.

Комментатор с ником Панчоа 1 вспомнил о бомбардировках армией США инфраструктуры во время конфликтов в Ливии, Вьетнаме, Ираке. А пользователь с ником Джентельмен Старый Канай 381 отметил, что украинцы столкнуться с холодом и голодом. Именно поэтому срочно необходимо начинать переговоры о достижении мира.

Вам может понравиться

Восточная Европа превратилась в «украинский Урал», который обеспечивает всем необходимым ВСУ

Как сообщает деловая газета «Взгляд», в странах Восточной Европы можно наблюдать небывалый рост военной промышленности. Все оборонные предприятия региона сейчас полностью загружены заказами для обеспечения вооруженных сил Украины вооружениями и

EurAsian Times: Улучшенная тактика помогает ВКС России доминировать в воздушном пространстве на Украине

Судя по недавним результатам, становится очевидным, что Воздушно-космические силы России (ВКС) улучшили свою тактику и обеспечивают господство в воздухе, а также удары по линиям снабжения и войскам противника гораздо эффективнее,

РИА Новости: Западная Украина может войти в состав Польши уже в 2023 году

Как сообщает РИА Новости, в своем недавнем интервью директор внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин сделал заявление о том, что власти Польши начали подготовку к проведению аннексии Западных областей Украины.