Читатели германского портала Die Welt ведут активное обсуждения поездки Владимира Зеленского в Вашингтон, которая состоялась днем ранее. Немецкая аудитория считает, что итоги встречи лидеров Украины и Америки не привели к решению вопросов мира в зоне СВО.

Читатели заявили, что у Байдена и Зеленского – специфической образ дружбы, и он не ведет к принятию компромиссов в тех условиях, что сейчас сложились.

Комментаторы отметили, что визит Зеленского не дал никакой пользы, так как каждый из президентов имеет свои цели.

Они добавили, что есть ощущение, что ситуация перестала контролироваться. Также по мнению читателей, получение Киевом очередного пакета военной помощи от США приведет к еще большему разжиганию конфликта.

А западные аналитики решили, что поездка Зеленского в Штаты связана с тем, что страна терпит неудачу в боевых действиях.