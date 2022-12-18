Аудитория британского издания The Telegraph возмущена очередным обращением украинского лидера к премьер-министру Великобритании. Владимир Зеленский в своем обращении к Риши Сунаку заявил, что «он нужен Киеву». Соответствующую информацию передает РИА Новости.

Как сообщает издание, таким образом, Владимир Зеленский опасается насчет того, что в Лондоне планируется провести аудит финансовых трат для поддержки Киева. Однако читатели The Telegraph возмущены такими требованиями украинского президента.

Так один из читателей отметил, что в стране не обеспечивается должным образом система здравоохранения, транспорта, образования. Однако есть средства для субсидирования другого государства, ради сохранения его границ в то время как, не контролируются собственные. Еще один пользователь написал, что экс-премьер Борис Джонсон использовал Украину для отвлечения беспорядка, устроенного ним в Великобритании. Он задается вопросом, почему британцы должны Украине так много давать по сравнению с другими странами НАТО.