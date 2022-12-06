Как сообщает RT, уроженец Латвии по имени Бенес Айо, за свои коммунистические взгляды получивший прозвище «Черный Ленин», неоднократно подвергался гонениям у себя на родине. После того, как Айо был вынужден покинуть Латвию, он отправился в Англию, где закончил магистратуру по биологии. В 2014 году вместе со своими товарищами по коммунистической партии Айо сначала посетил Крым, а затем и города Донбасса.

Теперь же Бенес Айо является военнослужащим одной из мотострелковых дивизий с позывным «Джержинский». А всего несколько дней назад он получил паспорт гражданина России. Журналистам RT удалось взять у Бенеса Айо интервью.

Айо рассказал, что в 2014 году в Латвии его обвинили по трем особо тяжким уголовным статьям, а именно за призыв к насильственному свержению государственного строя Латвии. Поэтому уже в декабре 2019 года Латвия и остальные страны ЕС объявили Айо в розыск. С 2020 по 2022 года Айо начал жить в Москве, получив в России политическое убежище.

Однако после начала СВО на территории Украины, Айо рассказал, что он думал продлиться не более месяца. Но после того, как коллективный Запад начал активно помогать Украине вооружениями, он понял, что и его помощь необходима на фронте. Именно поэтому с августа этого года Айо по согласованию с КПРФ отправился добровольцем на фронт.