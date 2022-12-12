В Новосибирской области учителя одной из сельских школ, который был уволен за низкую успеваемость учеников, обвиняют в организации вечеринки со спиртными напитками, на которую были приглашены его ученики.

Бывший учитель в честь своего увольнения устроил вечеринку в своей квартире, куда пригласил учеников 7-11 классов. На вечеринке присутствовали алкогольные напитки и курительные смеси. Также, кто-то из учеников рассказал, что экс-учитель раздавал несовершеннолетним средства контрацепции и предлагал воспользоваться его комнатой.

После употребления спиртных напитков, одной из учениц стало плохо. Родители девочки вызвали скорую помощь. Родители учеников, побывавших на вечеринке в квартире бывшего учителя, намерены подать заявление в прокуратуру, чтобы добиться особо строгого наказания. На данный момент, учителю был выписан штраф на сумму 1.5 тысячи рублей.

По имеющимся данным, уволили педагога за то, что успеваемость учащихся по его предмету очень сильно упала. 25-летний педагог приехал в сельскую школу Новосибирской области из столицы России по программе «Учитель России».