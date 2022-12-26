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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины несут немыслимые потери, как в технике, так и в живой силе. По словам Макгрегора, невосполнимые потери украинской армии уже составляют 150 тысяч человек. Он отметил, что такие потери вынуждают украинские власти «ловить» каждого военнообязанного.

Макгрегор заявил, что украинские власти «пытаются мобилизовать подростков, возраст которых 13-15 лет а также недееспособных людей». Такое заявление бывший советник главы Пентагона сделал в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале.

Что касается армии ВС РФ, то полковник Макгрегор отметил, что российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции показывают высокий уровень своей боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что украинскими военными комиссариатами призывается на службу все мужское население страны. Повестки раздают прямо на улицах городов. Подобные методы мобилизации  говорят о реальных потерях ВСУ, говорится в британском издании Daily Mail.

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